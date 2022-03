SONO QUESTI I TEMI DELLA MOSTRA CHE L'ARTISTA FRANCESCO BAVASTRELLI, TERRA IL 24 APRILE 2022 DALLE 18 ALLE 21, IN VIA CROCE ROSSA 48 A MESSINA ALL'ASSOCIAZIONE AENIGMA

In un mondo dove il grigiore si è insinuato prepotentemente nelle nostre menti, il concetto del bello va sempre più scemando e quando nella storia il mondo è andato a rotoli, l’Arte, in tutte le sue forme è stata spesso annichilita, a volte annientata. E tutte le volte che l’umanità è rinata, sono stati proprio gli artisti a fungere da volano per nuove aperture mentali, culturali, intellettuali ma anche da spinta propulsiva per lo sviluppo e la crescita della civiltà.

Sussulti di vita che, come per tutti i periodi storici, anche oggi rientrano nel tanto agognato concetto di speranza per un mondo migliore. E’ proprio uno di questi sussulti parte, in questo sterile momento creativo, da Messina. Una forte scossa intrisa di un misto di tecniche che hanno come evidenza l’esplosione coloristica con una nuova luce, che punta alla bellezza ma anche a sollecitare la sensibilità di ognuno di noi. L’arte di Francesco Bavastrelli è davvero esplosiva e allo stesso tempo delicata ed arriva non solo agli esperti, ma soprattutto alla gente. E’ questa la forza di un nuovo percorso artistico che di certo avrà grande espansione e si evidenza quasi come un ossimoro nei confronti della semplicità e dell’umiltà dell’artista. Bavastrelli sin da piccolo si è dedicato alla pittura con l’intento di comunicare emozioni per esprimere ed infondere sensazioni, fissando su tela combinazioni di colori, punti, schizzi, linee e forme, sfociate oggi in un “Astrattismo e Modernismo” proprio, inconsueto e per questo unico nel suo genere permeato di colore puro, lavorato in maniera quasi spettacolare direttamente su tela.

Il 24 aprile dalle ore 18 alle 21, presso Ass. AEnigma, via Croce Rossa 48 a Messina, sarà proposta la mostra “Astrattamente”, arricchita da un originale esibizione dal vivo di “Body Painting”. Un evento straordinario e di assoluto spessore per Messina e la Sicilia. L’ingresso sarà gratuito ed in relazione alle norme anti-covid è necessaria la prenotazione inviando un messaggio whatsapp al numero 347 9711320.