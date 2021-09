In viale Santa Panagia a Siracusa, nella zona nord, un ladro la notte scorsa è riuscito ad intrufolarsi dentro un bar, sfondando a colpi di pietra, la vetrina ed una volta all’interno si è diretto verso il registratore di cassa in cui c’era parte dell’incasso della giornata precedente

Colpo ad un bar in viale Santa Panagia, nella zona nord della città, accanto a quello dove la settimana scorsa è stato fatto esplodere un ordigno. Un ladro, questa notta, è riuscito ad intrufolarsi nel locale, sfondando a colpi di pietra, la vetrina ed una volta dentro si è diretto verso il registratore di cassa in cui c’era parte dell’incasso della giornata precedente. E’ scattato l’allarme, il ladro, però, ha fatto in tempo non solo a prendere il denaro ma anche a scappare, prima dell’arrivo della polizia.

Gli agenti delle Volanti, al comando del dirigente, Giulia Guarino, hanno avviato le indagini, riuscendo ad intercettare il responsabile del colpo nelle ore successive ma in una finestra temporale fuori dalla flagranza, per cui non hanno potuto, per legge, arrestarlo. Nei confronti del 21enne, siracusano, con precedenti penali, è scattata una denuncia per danneggiamento e per furto aggravato. Nell’ambito dello stesso servizio, i poliziotti hanno denunciato per ricettazione un giovane di 33 anni, trovato in possesso di un cellulare di provenienza furtiva.

Nella tarda serata di ieri, una bomba carta è esplosa davanti all’ingresso di un negozio di fiori situato in viale dei Comuni, nella zona nord di Siracusa. E’ accaduto, intorno alle 20,30, e la deflagrazione ha spaventato i residenti della zona che hanno chiesto soccorso alle forze dell’ordine. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che stanno quantificando l’ammontare dei danni del negozio.