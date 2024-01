Incidente autonomo poco prima delle 23.00 di ieri, sul viale Regina Elena a Messina e per fortuna senza gravi conseguenze: una donna (una 42enne) alla guida di una Nissan in direzione nord-sud, ha investito un’altra auto, una Twingo (che a sua volta ne ha danneggiato una terza), parcheggiata e, dopo l’impatto, si è cappottata.

L’impatto ha assunto i connotati drammatici allorquando la Nissan, dopo la collisione, si è capovolta al centro della carreggiata. Nonostante la spettacolarità del sinistro, si può tirare un sospiro di sollievo poiché le conseguenze non sono state gravi. Tanta paura e solo qualche ferita per la la guidatrice che, dopo le prime cure in ambulanza, è stata trasportata all’ospedale Piemonte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale, gli uni, i primi, per rimuovere i mezzi incidentati i secondi per capire la dinamica dello scontro e bloccare il traffico da nord, mentre le auto provenienti da sud sono state deviate in via Brasile. Per mantenere i luoghi in sicurezza dunque, il flusso viabile è stato così decongestionato.