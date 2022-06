Testo…, tratto da… www.gazzettadelsud.it!

Incidente mortale, intorno alle 22.30 di ieri 2 giugno 2022, sull’autostrada Messina-Catania: una persona ha perso la vita in seguito ad uno scontro tra due vetture, violentissimo l’impatto tra una Ford Fiesta e una Toyota Yaris all’interno di una galleria all’altezza dell’abitato di Briga Marina, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera.

La vittima è un 47enne, originario di Paternò. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero anche dei feriti: i tre occupanti della seconda auto, sulle cui condizioni ancora non si sa nulla. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Fiesta avrebbe perso il controllo dell’auto, forse per un malore o un colpo di sonno, finendo contro il guard rail. E’ sopraggiunta poi l’altra auto, la Yaris, che non è riuscita ad evitare l’ostacolo prendendo in pieno la Ford Fiesta. Il conducente dell’utilitaria è morto sul colpo.