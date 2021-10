Incidente mortale sul lavoro stasera intorno alle 18.30 nell’area del cantiere autostradale che si trova al di sotto del Viadotto Ritiro sull’Autostrada A20, un operaio messinese, residente a Bordonaro, Salvatore Ada 55 anni, impiegato dalla Toto Costruzioni Generali nel cantiere di ricostruzione del viadotto ha perso la vita durante le operazioni di carico di un New Jersey in cemento. Il pesante manufatto, per cause ancora imprecisate sarebbe infatti precipitato, schiacciando il malcapitato ed uccidendolo sul colpo. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri e i sanitari del 118.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.