Inizia da Lecco il cammino salvezza della Desi Shipping Akademia Messina che, domenica 12 marzo 2023, con inizio alle ore 15.00, sarà di scena al Palazzetto Comunale “Al Bione” per la prima giornata della poule salvezza.

Quartultima del girone A, con 22 punti conquistati nelle 22 giornate di regular season, la Orocash Lecco è una formazione composta da tanti elementi di grande spessore ma, soprattutto, conta tanto su un collettivo allenato in maniera ottima da Coach Gianfranco Milano, che ha saputo mixare nella maniera corretta giocatrici più giovani con altre di grande esperienza e che già nelle passate stagioni vestivano la maglia biancorossa, riuscendo a creare un gruppo completo in ogni reparto, che fa della difesa uno dei propri punti di propria forza. Basti pensare, infatti, che la squadra lombarda si classifica tra i primi posti per ricezione in questa particolare graduatoria, guidata dalla schiacciatrice Arianna Lancini (classe 1996, prima tra le “top receivers” dei due gironi con 233 ricezioni), seguita dal libero Ilaria Bonvicini (terza in questa classifica con 203 ricezioni positive all’attivo, elemento di grandissima esperienza da tre stagioni a Lecco e prima tanta A1 con le maglie di Monza e Club Italia).

Non solo difesa, però, per il club lecchese, ma anche punti pesanti in avanti con il giovane opposto Martina Bracchi (classe 2002 e 320 punti realizzati nella regular season), e poi le schiacciatrici Maria Teresa Bassi, Serena Zingaro e la centrale Federica Piacentini, tanto per citare alcuni nomi. In cabina di regia, infine, un altro elemento di grandissima esperienza per la categoria come Rebecca Rimoldi, classe ’98 e con tanti anni alle spalle di militanza in A2 con le casacche di Cus Torino, Perugia, Pesaro e Monza. Le lombarde tornano a giocare davanti al proprio pubblico dopo l’ultima di regular season, domenica scorsa, quando sono state sconfitte per 3 set a 0 da Olbia, risultato che ha consentito al club sardo di guadagnare la salvezza senza passare dagli scontri playout a discapito di Como (che perde 3-2 in casa contro Sassuolo, terza forza del Girone A).

Sarà tanta, quindi, la voglia per le ragazze allenate da Coach Milano di approcciarsi al cammino salvezza con una vittoria, per di più davanti ai propri tifosi. Ma con le medesime ambizioni si avvicina al match anche Akademia Sant’Anna, desiderosa di iniziare con il piede giusto questo lungo cammino verso la tanto agognata salvezza. La gara, però, non sarà delle più semplici… la Orocash ha dimostrato, di poter competere ad alti livelli, come dimostra la sconfitta per 3-2 in casa della capolista Itas Trentino, risultato emblematico del valore delle lombarde. Muzi e compagne, dal canto loro, hanno il bisogno di conquistare più punti possibili su tutti i campi senza fare troppi calcoli e, nonostante il filotto di battute d’arresto che ha condizionato questa seconda parte di stagione, l’arrivo di Coach Bonafede ha ridonato entusiasmo al gruppo messinese che, già dall’ultimo match di regular season e nonostante la sconfitta contro la big San Giovanni in Marignano, ha dimostrato un’importante inversione di tendenza in termini di atteggiamento e determinazione.

Sarà indispensabile, dunque, approcciarsi al cammino salvezza nel migliore dei modi, trovando nel collettivo la forza per poter affrontare i prossimi due mesi, molto importanti non solo per la Desi Shipping ma anche per il movimento sportivo messinese. Nell’ultimo turno della stagione regolare…, alcuni risultati a sorpresa hanno smosso la classifica delle 11 partecipanti alla poule playout. Marsala vince tra le mura amiche contro Vicenza (3-1) e si avvicina ad Akademia, mentre sono confermati i pronostici della vigilia con le sconfitte di Sant’Elia, Soverato e Perugia. Nell’altro girone il punto conquistato da Como contro Sassuolo non impedisce alle lombarde di evitare i playout, mentre sorprende la vittoria di Montale contro la vicecapolista Brescia (3-0). Risultati che, allo stato attuale, ridisegnano in questo modo la classifica playout… Como rimane in testa con 28 punti, segue Cremona (24), Lecco (22), poi affiancate a quota 21 Offanengo, Montale e Vicenza, seguite da Sant’Elia (15 punti), Akademia (14), Marsala (12), Club Italia e Perugia a quota 9.

“Ho trovato un bel gruppo con una grande cultura del lavoro – commenta cosi le sue due prime settimane di lavoro a Messina Coach Bonafede, che parla anche del match contro la Orocash – Le ragazze hanno dato totalmente la loro disponibilità e sono state encomiabili. Adesso bisognerà capire se il lavoro che abbiamo fatto in queste settimane basterà per portare a casa il risultato e, quindi, a che livello saremo rispetto alle altre squadre. A Lecco non arriviamo nelle migliori condizioni possibili. Incontriamo una squadra molto tecnica che ha alternato delle partite molto belle ad altre meno belle… ad esempio è riuscita a portare una squadra come Trento (capolista del girone A, ndr) al quinto set, mentre in altre uscite ha fatto un po’ peggio. Non so in che condizioni li troveremo ma noi dobbiamo avere il massimo rispetto di tutti ed essere coscienti del fatto che il nostro cammino salvezza passa dal provare a smuovere sempre la classifica”.

Il match, il cui inizio è programmato alle ore 15.00…, sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Giovanni Antonio Marigliano ed Andrea Galteri. L’incontro sarà visibile in diretta gratuita…, sul canale youtube di Volleyball World Italia.