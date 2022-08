Iniziano oggi giovedì 4 agosto gli appuntamenti della manifestazione “Messina in Festa sul Mare – Lo spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina”, con una conferenza dal titolo “Le rievocazioni storiche in Europa legate a Lepanto” che si svolgerà alle 18.30 odierne al Forte Gonzaga.

Curata dal network euromediterraneo “Sulle rotte di Lepanto. Dallo scontro all’incontro” la conferenza avrà come protagonisti i referenti delle associazioni e delle città che fanno parte della rete internazionale. I delegati provenienti da città italiane ed europee si confronteranno sulle iniziative portate avanti nelle rispettive città che hanno per oggetto gli avvenimenti legati a Lepanto, condividendo esperienze e riflessioni in un’ottica di incontro di culture, storia e tradizioni.

Interverranno l’assessore al Turismo Enzo Caruso, Stefano Cecchi, sindaco di Marino (Roma); Bianka Myftari funzionario del Ministero della Cultura; César de Requeses Moll Presidente dell’Associazione “PuraVida” di Granada (Spagna), Lorena Marin Torres Segretario dell’Associazione “PuraVida”; Guillermo Lopez Reyes Presidente dell’Assocazione La Librea (Tenerife, Isole Canarie), Gregorio Demetrio Dorta Herrera vice presidente dell’Associazione La Librea; Paola Bardelloni e Roberto Flammini Presidente e vice presidente dell’Associazione “Arte e Costumi Marinesi” della città di Marino. L’incontro terminerà con una breve rappresentazione del puparo cuntista Tommaso Giannetto.