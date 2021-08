“Innanzitutto, diciamo, il primo step come prevede d’altra parte la disposizione è l’adozione dell’ordinanza di perimetrazione delle aree baraccate”. Lo ha detto ieri il prefetto di Messina dottoressa Cosima Di Stani, nel corso dell’inizio dei lavori avvenuti dopo le 11.00 a Fondo Saccà dove sono iniziate le operazioni di sbaraccamento dell’area.

La Di Stani ha aggiunto: “ed è già praticamente quasi diciamo pronta. Tutto il lavoro è stato fatto, d’intesa naturalmente con gli uffici dell’amministrazione comunale con questo sindaco che mi ha mandato la proposta consuntiva e con gli uffici dell’ARisMe”.

Ha concluso così la Di Stani: “il secondo step che è infatti in predisposizione è il Piano degli interventi. Piano degli interventi che ovviamente prevede quello si potrà fare con le risorse che lo Stato ha messo a disposizione con questi 100 milioni. Ovviamente è un Piano diciamo, che come dire deve essere integrato… integrato da quelle che sono le ulteriori risorse che sono state acquisite attraverso iniziative progettuali che sono state ovviamente messe diciamo in campo dalla amministrazione comunale nonchè ulteriori risorse che eventualmente possiamo recuperare tramite la Legge regionale 10, quindi sono ovviamente in attesa anche di conoscere l’ammontare di queste risorse”.