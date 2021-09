Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it.

Bomba sui binari della tratta ferroviaria Militello-Catania;

Il pacco sospetto si è rivelato un ordigno esplosivo;

E’ stato fatto brillare dagli artificieri;

All’interno del pacco una lettera minatoria contenente minacce rivolte al governatore Musumeci.

Inquietante ritrovamento, questa mattina, sui binari della tratta ferroviaria Militello-Catania, al chilometro 275. Si è trattato di un pacco sospetto, rivelatosi un ordigno esplosivo. Sono intervenuti gli artificieri della Questura di Catania.

L’ordigno fatto brillare nel pomeriggio

La bomba è stata fatta brillare nel pomeriggio. All’interno del pacco gli artificieri avrebbero rinvenuto una lettera minatoria con minacce rivolte al governatore Musumeci.

Le minacce a Musumeci

Il contenuto della lettera farebbe riferimento alla banda larga 5G. Il pacco fatto brillare conterrebbe un ordigno rudimentale. Nella stessa zona gli investigatori hanno trovato un biglietto di minacce rivolto al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. E’ la terza volta che nella zona ci sono ritrovamenti di biglietti di minacce contro il governatore e, in passato, anche contro il sindaco Giovanni Burtone, ex deputato nazionale del Pd. Sull’accaduto indaga la polizia coordinata dalla Procura di Caltagirone. Sul caso il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi ha convocato per domani mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Indagini in corso

La lettera si troverebbe adesso nelle mani degli inquirenti che starebbero già indagando per individuare il responsabile del gesto. Gli artificieri della polizia hanno lavorato per ore in collaborazione con la sezione cinofili e la Polfer. Non è la prima volta che il governatore Musumeci riceve minacce.

Le reazioni

«Siamo al fianco del presidente Nello Musumeci per le vili minacce nei suoi confronti e certi, ben conoscendolo, che non si farà intimidire. Il nostro auspicio è che le indagini facciano luce su questa inquietante vicenda e permettano di risalire agli autori dell’ignobile gesto». Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di Diventerà Bellissima, commentando la notizia della lettera minatoria trovata all’interno di un pacco con un ordigno esplosivo sui binari della tratta ferroviaria Militello-Catania.

“Al Presidente Musumeci la nostra vicinanza e la nostra solidarietà dopo le minacce di morte ricevute – afferma Francesco Sicali, Coordinatore Regionale di #DiventeràBellissima Giovani. Non saranno questi vili gesti a fermare la tua e la nostra voglia di sviluppo, legalità e cambiamento di quesa terra”.