NEL CORSO DELLA FUGA, INSEGUITO DAI CARABINIERI, IL 20ENNE HA TAMPONATO NUMEROSE AUTO IN SOSTA PRIMA DI FUGGIRE A PIEDI

Articolo…, tratto da… www.ansa.it/campania!

Inseguimento rocambolesco, con decine di auto danneggiate e un carabiniere che si accascia colpito da malore: è accaduto nella serata di ieri a Baiano, in provincia di Avellino, dove un giovane di 20 anni, alla guida di un’auto, non si è fermato all’alt della pattuglia dell’Arma.

Nel corso della fuga, inseguito dai carabinieri, il giovane ha tamponato numerose auto in sosta prima di fuggire a piedi. Uno dei militari che lo rincorreva è stato colto da malore e si è accasciato al suolo. Il suo collega ha allertato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il militare in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il giovane protagonista della fuga è stato identificato e denunciato.