“Insieme contro la dispersione scolastica: analisi del fenomeno e strategie comuni di intervento” [Video]

“Insieme contro la dispersione scolastica: analisi del fenomeno e strategie comuni di intervento”. Lo ha scritto oggi 18 dicembre 2023, sulla sua Pagina Facebook… ‘Assessore Alessandra Calafiore’, la responsabile del ‘Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese’ in seno alla Giunta comunale guidata dal sindaco di Messina Federico Basile… in relazione ad un evento odierno svoltosi presso l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Antonello da Messina’.

La Calafiore ha aggiunto: “questo è stato il tema del convegno che si è svolto nei locali dell’ISS Antonello di Messina, su iniziativa del Provveditorato agli Studi, con il patrocinio del Comune di Messina. In Sicilia, da un confronto tra l’anno scolastico 2022/23 ed il precedente, si è rilevato un calo dell’indice di dispersione scolastica dal 4,55 al 4,14”.

Ha concluso la Calafiore: “l’amministrazione comunale sta organizzando dei centri per le famiglie, realizzati nei locali delle ex scuole Foscolo e Bordonaro, dove opererà personale specializzato. Auspico maggiore presenza degli psicologi nelle scuole per approfondire, direttamente con gli alunni le loro problematiche”.