“Intanto in Sicilia, mentre c’è chi come Renzi se eletto andrà in Europa, c’è chi come Cateno De Luca che ha chiesto agli elettori un milione di euro per sovvenzionare la sua campagna elettorale” [Video]

“Intanto in Sicilia, mentre c’è chi come Renzi se eletto andrà in Europa, c’è chi come Cateno De Luca che ha chiesto agli elettori un milione di euro per sovvenzionare la sua campagna elettorale”. Lo ha riferito in un Post pubblicato oggi 26 maggio 2024…, sulla sua omonima Pagina Facebook l’avvocato Dafne Musolino senatrice messinese del ‘Gruppo di Italia Viva’ presso ‘Palazzo Madama’ a Roma.

Così termina il testo diffuso dalla parlamentare: “e poi dice che si tratta solo di un sondaggio sul suo gradimento in vista delle elezioni Regionali che ci saranno tra tre anni”!

