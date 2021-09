E’ SCATTATA INFATTI UNA MASSICCIA ATTIVITA' DI CONTROLLO A CURA DELLE STAZIONI DI FAVIGNANA (TP), PANTELLERIA (TP), LAMPEDUSA (AG), LINOSA (AG), USTICA (PA), LIPARI (ME), SANTA MARINA SALINA (ME), FILICUDI (ME), STROMBOLI (ME), VULCANO (ME) E DEL POSTO FISSO DI PANAREA (ME)

Intensa è stata l’attività dell’Arma, dall’inizio della stagione estiva, sulle isole minori della Sicilia e nei luoghi di maggiore afflusso turistico, per garantire la sicurezza e la piena fruibilità delle bellezze naturalistiche. E’ scattata infatti una massiccia attività di controllo a cura delle Stazioni di Favignana (TP), Pantelleria (TP), Lampedusa (AG), Linosa (AG), Ustica (PA), Lipari (ME), Santa Marina di Salina (ME), Filicudi (ME), Stromboli (ME), Vulcano (ME) e del Posto fisso di Panarea (ME), supportata dal dispositivo navale, costituito da motovedette d’altura e battelli pneumatici.

Un impegno senza sosta quello sviluppato dall’Arma, che ha disposto l’invio di complessive 24 unità di rinforzo sulle isole minori, consentendo ai carabinieri di potenziare il numero dei controlli di persone e natanti, con l’impiego delle motovedette in dotazione, a presidio delle acque territoriali ed al fine di garantire la sicurezza dei numerosi turisti e bagnanti.