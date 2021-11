Intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio, si sono vissuti attimi di apprensione fortunatamente non seguiti da gravi conseguenze, in seguito ad una avaria che ha interessato i propulsori della nave traghetto “Villa S. Giovanni” di proprietà del Gruppo Caronte & Tourist sulla quale erano presenti pochi passeggeri e diversi automezzi commerciali.

I responsabili del mezzo navale avevano mollato gli ormeggi dal Porto di Tremestieri (ME) e stavano per sopraggiungere nella omonima città calabrese quando si è registrato il guasto… e pochi istanti dopo sono stati affiancati in soccorso dall’unità ‘Elio’ (della medesima compagnia di navigazione) per poi successivamente essere scortati nel bacino portuale dal personale della locale Capitaneria.