Intorno…, alle 3.00 della notte appena trascorsa, a Messina in viale della Libertà all’altezza della Chiesa del Ringo si è verificato un incidente autonomo le cui cause sono ancora da decifrare. Nella zona suddetta, uno scooter con a bordo due giovani, un Piaggio Medley ha urtato lo spartitraffico (nella cordolatura in cemento) che separa il tracciato dedicato al tram da quello percorso dai restanti mezzi… e dopo avere divelto due paletti ha continuato il suo percorso strisciando sul selciato per circa 30 metri.

Gli occupanti del veicolo a due ruote, sono stati sbalzati internamente alla linea tramviaria ed il conducente ha riportato vari trami fra cui la frattura di una gamba, mentre più lievi sono state le ferite occorse al passeggero. Sul luogo, sono giunti gli operatori del 118 che al termine dell’assistenza prestata in loco, hanno disposto il trasferimento dei malcapitati presso l’Ospedale Papardo.

Si è registrato infine, anche l’intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. Nei confronti del guidatore del motociclo, sono stati richiesti gli accertamenti sul suo stato alcolemico e l’effettuazione del drug test.