Intorno alle ore 07.00 di oggi sabato 18 giugno 2022, in via Luciano Manara a Messina il cadavere di un uomo è stato rinvenuto al centro della carreggiata. Un passante che si trovava in zona, ha provveduto a segnalare la presenza del corpo nel descritto luogo sia ai responsabili delle forze dell’ordine che ai componenti del 118.

Ricevuta la predetta comunicazione, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato ed i sanitari che hanno potuto i primi circoscrivere l’area ed i secondi constatare solo la morte del soggetto sprovvisto di documenti. I poliziotti, hanno avviato le indagini di rito per risalire all’identità dell’individuo e poter stabilire le cause del suo decesso.

