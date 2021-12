IL MALVIVENTE E' STATO TRATTO SUCCESSIVAMENTE IN ARRESTO DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO GIUNTI SUL POSTO ALLERTATI DALL'ATTIVAZIONE DELL'ALLARME SILENZIOSO AZIONATO DAGLI ALTRI IMPIEGATI CHE HANNO ASSISTITO ALLA SCENA VERIFICATASI NEI LOCALI DELL'ISTITUTO DI CREDITO

Intorno alle ore 10.00 della mattinata di oggi, 28 dicembre 2021 a Messina, un uomo si è introdotto all’interno dell’Agenzia Credem di via Tommaso Cannizzaro ad angolo con via Giuseppe Garibaldi ed ha minacciato con un coltello, un cassiere intimandogli di consegnare il denaro custodito in cassa.

Secondo una prima ricostruzione effettuata nell’immediatezza dei fatti accaduti, gli altri impiegati che hanno assistito alla scena sono riusciti ad attivare l’allarme silenzioso, grazie al quale sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato i quali traevano in arresto il malvivente ancora presente nei locali dell’Istituto di credito.