Intorno alle ore 14.00 odierne, sull’A20 Messina-Palermo si è verificato un incidente stradale autonomo. Nei pressi dello svincolo di Milazzo nella carreggiata lato monte verso la città dello Stretto in corrispondenza dell’abitato di Pace del Mela, una Land Rover che trainava un carrello per il trasporto di un natante è precipitata giù da un viadotto.

Sul posto…, sono giunti i carabinieri, una Squadra di vigili del Fuoco ed il personale del 118. I pompieri…, hanno lavorato per estrarre dalle lamiere dell’abitacolo i due occupanti rimasti incastrati ma purtroppo per uno di loro un ragazzo non c’è stato nulla da fare in quanto ha perso la vita.

I sanitari accorsi sul luogo, hanno provveduto a trasportare la seconda persona presso l’Ospedale (più idoneo a prestargli le dovute cure) dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Le cause dell’impatto…, sono al vaglio degli operatori delle forze dell’ordine che hanno proceduto ad effettuare il loro intervento.