Intorno alle ore 21.30 del 6 marzo, in piazza Lo Sardo a Messina, si è verificato uno scontro che ha avuto come protagonisti due cittadini di nazionalità marocchina. Uno ha aggredito l’altro colpendolo sul capo più volte con una bottiglia di vino. La vittima è stata raggiunta e soccorsa dai poliziotti della Questura.

Il responsabile lo hanno individuato ed arrestato poco dopo gli appartenenti alle forze dell’ordine. I successivi accertamenti hanno confermato l’insussistenza dei motivi alla base del diverbio tra i due, trasformatosi in aggressione violenta e immotivata. L’autore dell’aggressione, già condannato per aver violato la normativa in materia di immigrazione e destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di essere trasferito presso la locale casa circondariale.

Anche in questo caso il reato contestato è tentato omicidio. L’uomo è stato denunciato altresì per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.