Intorno alle ore 8.00 di oggi, una Mercedes che percorreva il Viadotto Ritiro sull’Autostrada A20 Messina-Palermo ha preso fuoco nei pressi dello svincolo di Giostra situato nella città dello stretto.

Grazie all’immediato intervento delle squadre di soccorso attive in seno al Consorzio per le Autostrade Siciliane, le fiamme sviluppatesi sono state domate unitamente all’apporto dei pompieri anch’essi giunti sul posto. Per fortuna…, in seguito a quanto verificatosi, non vi sono stati feriti, ma si è assistito a lunghe code… arrivate fino al casello di Villafranca Tirrena.

A smaltire il traffico persistente…, nell’importante arteria viabile, ci hanno pensato gli agenti della Polizia Stradale.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.