“Io oggi completo il mio ciclo vaccinale”. A scrivere questo ieri sera su Facebook, è stato il sindaco di Messina Cateno De Luca, che ha descritto le fasi del 2° appuntamento con il -Vaccino Party- tenutosi in piazza Unione Europea.

De Luca ha aggiunto e concluso così: “rispetto le idee di tutti ma non accetto le aggressioni di coloro che non la pensano come me”!