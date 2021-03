Quel che segue, lo hanno scritto sulla loro Pagina Facebook, Umberto, Momi, Antonio, Biagio, Yuri, Lorenzo e Stefano… i promotori della importante iniziativa descritta nell’articolo.

#IoApro per riconquistare la nostra libertà: “Siamo l’unica vera opposizione in questo paese, centinaia di multe non ci hanno fermato. Ora riempiamo le piazze di tutta Italia con il nostro tour ed un unico obiettivo… il 7 aprile riaprire tutto”.

“Eliminare il coprifuoco, riappropriarci della libertà di movimento, della libertà d’impresa, dell’istruzione, dello sport, della nostra vita, prima che il paese fallisca. Perché #NOINONSIAMOLORO. Aiutaci a sostenere le spese per gli spostamenti in tutto il territorio e per l’organizzazione della piazza.

Ecco…, i prossimi appuntamenti: