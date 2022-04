Ismaele La Vardera ha lasciato Le Iene per candidarsi in politica: “Noi non c’entriamo nulla e restiamo fuori dal Palazzo a fare il lavoro di sempre” [Video]

Ismaele La Vardera ha lasciato Le Iene per candidarsi in politica: “Noi non c’entriamo nulla e restiamo fuori dal Palazzo a fare il lavoro di sempre”. Lo hanno scritto ieri 27 aprile 2022 sul loro sito internet… www.iene.mediaset.it i responsabili del programma di Mediaset, in onda su Italia1 il mercoledì ed il venerdì dopo le 21.30.

Prosegue la nota firmata dai redattori: “lo ribadiamo oggi come abbiamo fatto qualche anno fa quando Dino Giarrusso ha fatto la stessa scelta. Con Antonino Monteleone e Marco Occhipinti andiamo a dire anche a Ismaele di non utilizzare il nostro nome per la sua nuova carriera (perché usa lo slogan -Una Iena al Parlamento siciliano-?)”.