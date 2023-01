La Basket School Messina parteciperà all’Opening Weekend, il draft del Jr. NBA FIP U13 Championship: l’evento, inserito nel progetto quadriennale nato dall’accordo tra la lega americana e la federazione italiana, darà il via al campionato Under–13 femminile regionale e si terrà sabato 14 e domenica 15 gennaio al PalaZappalà della Cittadella Universitaria di Catania. Saranno dieci le squadre siciliane partecipanti, inserite in due gironi: la Pacific Division e la Southwest Division.

Il draft servirà ad abbinarle alle franchigie NBA, di cui le giocatrici vestiranno i completini per tutta la stagione. Le squadre che si aggiudicheranno i due gironi disputeranno la finale dalla quale usciranno le campionesse siciliane. La vincente dello spareggio dei i due gironi siciliani accederà ad un concentramento interregionale insieme alle prime classificate del girone calabrese e campano. In fine si disputeranno le finali nazionali per l’aggiudicazione dell’Anello, come avviene nella NBA.

La Basket School Messina è stata inserita nella Pacific Division insieme ad altre quattro società: Il San Matteo, il Basket Eolie, l’Alma Basket e Capo Peloro. Le piccole atlete allenate da Patrizia Samiani e Massimo Zanghì scenderanno in campo sabato 14 gennaio alle ore 13:00 per confrontarsi con il San Matteo e domenica 15 gennaio alle ore 16:30, avversarie le pari età del Capo Peloro.

“Siamo orgogliosi di dare alle nostre ragazzine la possibilità di fare questa bellissima esperienza – afferma Patrizia Samiani, responsabile del settore giovanile dalla Basket School -. Soprattutto perché siamo l’unica società della nostra provincia, partecipante ai campionati maschili, che riesce a schierare una formazione femminile. In un momento in cui il basket femminile sta attraversando un periodo difficile, e le società fanno difficoltà a reclutare nuove piccole giocatrici, noi come Basket School Messina siamo riusciti nell’intento di allestire un gruppo di 14 ragazzine che prenderà parte a questo campionato. La soddisfazione è doppia perché tutto questo avviene dopo un periodo davvero difficile per via della pandemia che aveva visto tanti bambini abbandonare le palestre”.

L’evento è ospitato dal CUS Catania e sarà trasmesso integralmente in diretta sul canale Facebook del Comitato Regionale FIP Sicilia. Il draft e le prime due partite del sabato andranno anche sul canale Twitch di Italbasket, in diretta nazionale.

Di seguito l’elenco delle piccole atlete della Basket School Messina che parteciperanno alla Jr. NBA FIP U13 Championship:

MINUTOLI ROBERTA; ZAVETTIERI CARLA; BARILA’ MARIA CHIARA; BROCCIO RACHELE; CALARESO FEDERICA; GENNARO CATERINA; INTERSIMONE VIOLA; MARABELLO AZZURRA; QUARTARONE FRANCESCA; SMEDILE CARMEN; SPAGNOLO MIRANDA; TORRE SERENA; TOMASELLI SOPHIE; MACAUDDA AURORA!

L’Jr. NBA FIP U13 Championship:

A seguire, si giocheranno le quattro partite della prima giornata, dando vita a un Opening Weekend. Domenica 15 gennaio dalle 10.30 si disputerà la seconda giornata, sul parquet del PalaArcidiacono di Catania . L’evento è ospitato dal CUS Catania e sarà trasmesso integralmente in diretta sul canale Facebook del Comitato Regionale FIP Sicilia. Il draft e le prime due partite del sabato andranno anche sul canale Twitch di Italbasket, in diretta nazionale;

Questo il calendario delle gare: sabato alle 11 Alma-Eolie, alle 13 Basket School-San Matteo, alle 15 I Have a Team-Team 79, alle 17 La Fenice-Rainbow ; domenica alle 10.30 San Matteo-Alma, alle 12.30 Team 79-La Fenice, alle 14.30 Leontinoi-I Have a Team, alle 16.30 Capo Peloro-Basket School.

«Sono entusiasta che la Sicilia sia stata inclusa nel progetto – afferma la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti – perché dà una grandissima possibilità alle ragazze della nostra regione di farsi coinvolgere da un evento strabiliante. La lega più importante del mondo ha scelto la FIP per questa partnership, creando per la prima volta questa formula promozionale. Sarà una tappa fondamentale per promuovere la pallacanestro con tutti i giovani. Questo progetto pilota continuerà il prossimo anno coinvolgendo con grande probabilità anche il settore maschile».