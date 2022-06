La brillante commedia “Il vitalizio”, firmata da due grandi autori siciliani, scritta da Andrea Camilleri e tratta da Luigi Pirandello, è il testo scelto dagli avvocati messinesi della compagnia teatrale “Salvis Iuribus” per tornare in scena, dopo due anni di fermo causa covid: appuntamento mercoledì 15 giugno alle ore 21 al Palacultura.

Il ricavato della serata, patrocinata dall’Ordine degli avvocati di Messina, guidato dal presidente Domenico Santoro, sarà devoluto interamente in beneficenza: in questa edizione, a differenza delle precedenti, saranno diversi destinatari dei fondi raccolti, in particolare associazione Terra di Gesù, chiesa ortodossa di San Giacomo Maggiore e associazione La Joie De Vivre. Come sempre, a guidare i professionisti che per una sera si trasformeranno in abili attori, è il regista Antonio Lo Presti.

Ad esibirsi nei diversi ruoli dei personaggi saranno gli avvocati Patrizia Causarano, Isabella Celeste, Vincenzo Ciraolo, Tiziana Failla, Marcello Fatato, Salvo Gallo, Anna Gemellaro, Giovanni Giacoppo, Gianmaria Lojacono, Pino Magrofuoco, Simona Triolo e Franco Velardi. Ad arricchire lo spettacolo le musiche eseguite dal vivo da Nello Fatato e Andrea Magrofuoco e i costumi realizzati da Margherita Staiti e Marisa Venuti.