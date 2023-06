FORTUNATAMENTE IL MINORE È STATO TROVATO IN LOCALITÀ ALÌ TERME IN BUONO STATO DI SALUTE, E VENIVA RICONSEGNATO ALL'AFFETTO DELLA MADRE

La capitaneria di porto di Messina è stata impegnata nella giornata del 22 giugno u.s. nella ricerca, a seguito di una segnalazione, riguardante la probabile scomparsa in mare di persone: l’allerta è avvenuta…, verso le ore 17:15 tramite numero blu 1530, da parte della madre di un minore di anni 16:00, che si era allontanato via mare dalla località Nizza di Sicilia (ME) nuotando in direzione Messina.

Prontamente attivato il dispositivo di soccorso, sono stati impiegati una pattuglia terrestre, le unità navali mv cp2088 e il GC A82 della capitaneria di porto di Messina e la mv cp801 della capitaneria di porto di Reggio Calabria. Veniva richiesto altresì un pattugliamento aereo del velivolo modello p68 ad ala fissa del 5° reparto volo della polizia di stato di Reggio Calabria. Le unità impiegate nell’attività di ricerca e soccorso hanno pattugliato il litorale siculo da Giampilieri a Roccalumera. Fortunatamente il minore è stato trovato in località Alì Terme in buono stato di salute, e veniva riconsegnato all’affetto della madre.