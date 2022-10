A SCRIVERLO IERI 22 OTTOBRE 2022 SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, E' STATO GIOSUE' MANIACI, IL SINDACO DELLA CITTA' CHE SI TROVA IN PROVINCIA DI PALERMO

“La cittadinanza onoraria a Toti Costanzo rende onore e merito all’uomo, al padre di famiglia, al politico, che legato alla sua Terrasini in cui visse durante gli anni della sua adolescenza, ha contribuito a migliorare con idee e proposte in ambito sociale e politico”. Lo ha scritto nella giornata di ieri 22 ottobre 2022 sulla sua Pagina Facebook, Giosuè Maniaci, il sindaco della Città che si trova in Provincia di Palermo.

Maniaci ha aggiunto: “profondamente innamorato del nostro paese, di cui ha sempre tessuto le lodi, da oggi Toti Costanzo è a tutti gli effetti un terrasinese e può a pieno titolo farsi chiamare -Terrasinaro- come lui amava definirsi”.

Ha concluso Maniaci: “voglio ringraziare gli amici Faro Lo Piccolo e Pino Di Trapani per le belle testimonianze di vita su Toti Costanzo, che hanno ricostruito le battaglie a favore dei più deboli e dell’ambiente. Andiamo avanti… insieme per dare onore alle personalità storiche del nostro territorio e del nostro paese”!