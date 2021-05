La Comunità della Basilica di S. Antonio a Messina, pur nel contesto della drammatica pandemia che stiamo vivendo, ha organizzato un programma di iniziative per ricordare e onorare il nostro Santo concittadino Sant’Annibale Maria Di Francia

La Comunità della Basilica di S. Antonio, pur nel contesto della drammatica pandemia che stiamo vivendo, ha organizzato un programma di iniziative per ricordare e onorare il nostro Santo concittadino Sant’Annibale Maria Di Francia. Lo veneriamo in questo anno particolare in cui celebriamo anche il Centenario della Fondazione della Basilica di S. Antonio. Egli con immensi sacrifici e grande coraggio avviò il 3 aprile del 1921 la costruzione di questo splendido Tempio cittadino. In un secolo di storia è divenuto punto di riferimento per migliaia di fedeli, pellegrini e turisti che negli anni si sono avvicendati e lo hanno reso importante luogo di pellegrinaggio in tutta la nostra Nazione. Vogliamo affidare a S. Annibale le suppliche e le preghiere di tutti noi affinché interceda presso Dio per la fine della pandemia.

Il programma dei festeggiamenti prevede:

un Triduo di preghiere e canti al Santo messinese che avrà inizio domani 13 maggio;

Sabato 15 maggio, vigilia della festa alle ore 19,15 Concerto Omaggio a S. Annibale con il Duo FRANCESCO TUSA al violino e IRENE VALENTI al pianoforte;

Domenica 16 maggio è la Solennità dell’Ascensione di Gesù al cielo. Alle ore 17 S. Messa nella Cripta di S. Annibale e omaggio al corpo incorrotto del Santo. Alle 18 solenne S. Messa presieduta da don GIANNI RUSSO Preside dell’Istituto Teologico S. Tommaso. Durante la S. Messa saranno benedette le Gardenie e distribuite ai fedeli. Al termine della Messa speciale benedizione con le reliquie di S. Annibale. Durante le Sante Messe della mattina del 16 maggio saranno distribuite le Gardenie davanti al Santuario;

Martedì 1 giugno si celebrerà la Solennità liturgica di S. Annibale. Alle ore 12 Omaggio floreale dell’Amministrazione del Comune di Messina al Monumento di S. Annibale.

Alle ore 18 Solenne S. Messa presieduta da Mons. FRANCESCO FARSACI, Vicario Episcopale per la Zona Tirrenica. Mentre alle ore 20,30 si svolgerà la seconda Edizione della “NOTTE DEI SANTUARI” in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana. Rito di apertura della Porta della Speranza e accensione della Lampada, e concerto del Duo DANIELA E STEFANIA LA FAUCI per pianoforte e fagotto. Una festa all’insegna della grande devozione e sopratutto della gratitudine a Dio, per aver donato alla Città di Messina un Santo che ha segnato la sua storia ed ha lasciato un esempio di carità, di misericordia e di amore verso i più poveri e gli orfani, verso i miseri e gli emarginati della vita.