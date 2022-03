SALVIAMOLI CON L’ARTE: L’ASTA DI BENEFICENZA PER AIUTARE IL POPOLO UCRAINO, E' L’INIZIATIVA VOLUTA DAI RESPONSABILI DELLA “EXANTE GALLERIA” CHE SI TERRA' A MESSINA IN VIA NICOLA FABIRZI, 7 IL 20 MARZO 2022 ALLE ORE 11:00

La conta di morti e feriti è in continuo aggiornamento: il “rumore della guerra” si sente in tutto il mondo… tutti vorrebbero trovare una soluzione che porti al “cessate il fuoco”; ognuno con le proprie “armi”. Come gli artisti, che con colori e pennelli vogliono dare forma alla voce e al pensiero. Attraverso la cultura, affermano la necessità di risolvere ogni conflitto, in nome dei valori di civiltà e libertà.

È perciò che la galleria d’arte Messinese “Exante Galleria”, insieme all’aiuto dell’artista LBS (Bruno Salvatore Latella), visto il momento storico e la situazione geopolitica, hanno deciso, di organizzare giorno 20 marzo, alle ore 11:00, un’asta d’arte di beneficenza, grazie soprattutto all’appoggio della Croce Rossa Italiana e all’iniziativa social #PUTINPEACE, il quale intero importo ricavato verrà donato alla Croce Rossa Italiana per gli aiuti umanitari al popolo ucraino.

All’asta si vedrà la partecipazione di artisti affermati, quali Alex Caminiti, Glauco, Natino Chirico, LBS, Pietro Mantilla, Nunzio Pino, ed altri ancora, ed emergenti, provenienti dalle due città dello stretto, Reggio Calabria e Messina, che con una o più delle loro opere, hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare e condannare questo atto disumano, quale è la guerra, che sta soltanto mietendo donne, uomini e bambini ucraini. “Quando i ricchi si fanno la guerra tra loro, sono i poveri a morire.” – Jean-Paul Sartre –

Di seguito i nomi degli artisti partecipanti: “Alex Caminiti (GAS collettivo indipendente), LBS, Glauco, Natino Chirico, Priscilla, P. Mantilla, N. Pino, N. Mancuso, Lola, M. Tuccia, A. Samiani, L. Malaspina, Alphatelescopii (aka D. Mircuda), P. Anna, V. Macadino, Nunzio Enrico Bonina, C. Piccini, G. Telli, J. Iannì, D. Pellicanò, M. D’Ascola, R. Grande”.