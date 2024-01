“La democrazia è ascolto come ha detto il nostro Presidente nel suo discorso di fine anno ed è esattamente quello che manca all’attuale Amministrazione di Messina”! Lo riferisce in un Post pubblicato oggi 05 gennaio 2024 sui suoi omonimi Spazi Facebook, la Senatrice messinese Dafne Musolino, componente del ‘Gruppo parlamentare’ di ‘Italia Viva’ presso ‘Palazzo Madama’ a Roma.

Ha aggiunto la Musolino: “i miei non sono ‘attacchi’ come qualcuno vorrebbe far credere, ma rilievi sulle cose che non vanno e che dovrebbero essere corrette, chi fa politica deve avere la capacità di ascolto, altrimenti facesse un’altra cosa più semplice e consona al proprio carattere”.

La Musolino ha proseguito: “sono la Senatrice di Messina e su questo bisogna farsene una ragione perché continuerò a fare gli interessi della mia città, piaccia o non piaccia”.

Il testo prosegue così: “il passaggio a Messina del Consigliere Giovanni Caruso alla formazione di Totò Cuffaro, apre una breccia significativa nella maggioranza che governa la città, che ora sarà costretta suo malgrado al dialogo con i cittadini”.

Specifica la parlamentare: “non solo, ho anche intenzione di dialogare con tutte quelle forze politiche progressiste e liberali che intendano creare quella formazione di centro che manca nello scenario politico italiano che ora è polarizzato tra sovranismo e populismo”.

Le affermazioni conclusive della Musolino: “credo che ci siano finalmente le condizioni per una sorta di Rinascimento Siciliano. Clicca sul link per vedere la mia intervista https://www.messinatoday.it/cronaca/dafne-musolino-opposizione-basile-presentazione-cuffaro.html! E, come al solito, esprimi liberamente la tua opinione senza offese e senza volgarità verso le parti in campo. Su questa pagina la democrazia è un dato di fatto acquisito, rispettala”.