La diretta odierna (su Facebook) di Lino Polimeni, è iniziata dopo le ore 17.35 [Video]

La diretta odierna (su Facebook) di Lino Polimeni, è iniziata dopo le ore 17.35. Il presentatore di Articolo 21, la trasmissione in onda su Calabria Tv dal lunedì al venerdì dalle 14.30, ha annunciato un collegamento (per stasera alle ore 20.30 su Non è l’Arena lo spazio condotto da Massimo Giletti a La7)… innanzi alla Asp di Cosenza per far luce sul buco da oltre 500 milioni di € che grava sul Bilancio di tale Polo della Sanità calabrese.