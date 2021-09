La diretta on line trasmessa in internet su… www.messinamagazine.it… di…, “A modo mio”… lo spettacolo previsto per oggi domenica 5 settembre all’Arena di Villa Dante… che è iniziato alle 20.30 [Video]

E' UN EVENTO DI BENEFICENZA..., PRESENTATO DALLA GIORNALISTA VALERIA BRANCATO E... PROMOSSO DAL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA CHE IN QUESTO CONTESTO E' NELLE VESTI DI CANTAUTORE

La diretta on line trasmessa in internet su… www.messinamagazine.it… di…, “A modo mio”… lo spettacolo previsto per oggi domenica 5 settembre all’Arena di Villa Dante… che è iniziato alle 20.30.

Si tratta di un evento di beneficenza presentato dalla giornalista Valeria Brancato e…, promosso dal sindaco di Messina Cateno De Luca che in questo contesto è nelle vesti di cantautore.

