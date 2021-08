La dott.ssa Maria Crisafulli è stata nominata Consulente di fiducia dell’Ateneo e avrà il compito di di fornire consulenza e assistenza a tutta la comunità accademica nei casi di molestie sessuali o atti discriminatori.

La dott.ssa Crisafulli, Consigliera di Parità della Città metropolitana di Messina dal 2009, svolge da diversi anni attività di mediazione e conciliazione per la risoluzione di controversie derivate da disagio lavorativo dovuto a discriminazioni, molestie o mobbing sui luoghi di lavoro; nel corso della sua esperienza professionale, inoltre, ha preso parte a numerose iniziative per il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni e per favorire le pari opportunità e il welfare territoriale.

La Consulente di Fiducia, prevista dal Codice di comportamento a tutela della dignità degli studenti e del personale in vigore presso il nostro Ateneo, è stata nominata con Decreto Rettorale, su designazione del Senato Accademico, che si è espresso su una terna di professioniste esterne all’Ateneo, identificate attraverso un bando di selezione pubblica ,da una commissione composta dalle docenti Vittoria Calabrò, Marianna Gensabella e Cetty Parrinello.