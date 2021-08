“La follia omicida nei confronti di una giovane donna del catanese è la riprova che non viene mai fatto abbastanza per impedire che la violenza cieca, spesso frutto di presunti amori, sempre -malati-, colpisca una vita nel fiore degli anni”. E’ questo il messaggio, scritto nell’odierno pomeriggio su Facebook dal sindaco di Catania Salvino Pogliese per ricordare la 26enne Vanessa Zappalà uccisa ieri sera sul lungomare ad Aci Trezza dall’ex fidanzato 38enne Antonino Sciuto… morto suicida.

Pogliese ha aggiunto: “una ragazza che aveva trovato il coraggio di denunciare il proprio persecutore e che ha pagato questo coraggio con la vita. È inaccettabile e crudele. Le donne che denunciano vanno protette e bisogna introdurre con forza nell’educazione dei nostri ragazzi, nella famiglia, nella scuola, nei luoghi di aggregazione, il concetto del rispetto reciproco e dell’amore vero, che non è mai possesso o proprietà”.

Così ha concluso Pogliese: “ci auguriamo che questa vicenda serva da monito… certezza e durezza della pena, vigilanza delle autorità sui fenomeni di stalking e violenza nei confronti delle donne. Riposa in pace, giovane Vanessa”.