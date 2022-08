La giornalista e imprenditrice messinese Chiara Cenini, come accade ormai da mesi, malgrado attualmente stia trascorrendo l’Estate a Ibiza in Spagna lontano dall’Italia, è stata stalkerizzata e vessata ieri sul suo cellulare adesso in uso ad una sua collaboratrice, da parte di un soggetto residente a San Polo d’Enza, in Provincia di Reggio nell’Emilia [Video]

NEL TESTO DELL'ARTICOLO, VI SONO TUTTI I DETTAGLI DELLA PERICOLOSA VICENDA (NELLA QUALE È RIMASTA COINVOLTA COME VITTIMA LA CRONISTA PELORITANA) E DELLA RICHIESTA DI SOCCORSO PUBBLICATA DOPO LE 19.10 DEL 15 AGOSTO 2022 SULLA PROPRIA PAGINA FACEBOOK 'IN VERITAS'

La giornalista e imprenditrice messinese Chiara Cenini, come accade ormai da mesi, malgrado attualmente stia trascorrendo l’Estate a Ibiza in Spagna lontano dall’Italia, è stata stalkerizzata e vessata ieri sul suo cellulare adesso in uso ad una sua collaboratrice, da parte di un soggetto residente a San Polo d’Enza, in Provincia di Reggio nell’Emilia.

Ecco…, nel testo che segue, tutti i dettagli della pericolosa vicenda (nella quale e’ rimasta oppressa la cronista peloritana) e la sua richiesta di soccorso pubblicata dopo le 19.10 del 15 agosto 2022 sulla propria Pagina Facebook ‘In Veritas’: “minacce in live chiedo aiuto dopo 2 anni di persecuzione #istigazione al #suicidio. Io che da una vita cerco in ogni modo di aiutare il prossimo in difficoltà, mi ritrovo vittima dilaniata di questo #socialspazzatura. Domando #aiuto come persone informate sui fatti… #vincenzobarbatoofficial, #pinograzioli, #biagiosimonetti, #vincenzoleto, #crescenzocardone, #maurizioreggi, #cosimodilivelloalto, #salvatoresorrentino, #pippocuore e tutti i followers che hanno avuto contatto con me”.

Ha continuato e concluso la Cenini: “saranno tutti inseriti a testimonianza di tutto l’accaduto dal 2 novembre 2020 ad oggi. Chiedo a chiunque possa avere la potenza social di fare smettere questo mio calvario di intervenire e contattarmi in privato”.

“#carabinieri – #poliziadistato – #sos – #donne – #procuradellarepubblica – #cronaca – #STOPviolenzacontroledonne – #procuradellarepubblicareggioemilia – #minacce -procuradeiminorenni – #Bibbiano”.