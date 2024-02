L’INCARICO DECORRE DALL’11 FEBBRAIO 2024 E HA UNA DURATA DI TRE MESI, IN ATTESA DI DEFINIRE LE NOMINE DI TUTTI I COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO DELL’AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIANA

La giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, ha prorogato l’avvocato Accursio Gallo quale commissario straordinario dell’Aran Sicilia. L’incarico decorre dall’11 febbraio 2024 e ha una durata di tre mesi, in attesa di definire le nomine di tutti i componenti del comitato direttivo dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana.

«Il commissario straordinario – sottolinea il governatore Schifani – potrà così proseguire nel percorso già intrapreso con i sindacati per il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali, ormai scaduto da tempo. Lavoriamo per dare un assetto definitivo all’Aran, ma intanto è necessario che l’Agenzia rimanga operativa e possa condurre in porto le negoziazioni avviate per dare le risposte attese dai lavoratori della Regione».