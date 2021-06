La Guida “Pane & Panettieri d’Italia” 2022 assegna Tre Pani ad un Panificio di Messina

La città di Messina ha uno dei migliori fornai d’Italia. L’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena entra nell’olimpo dei panificatori più bravi della Penisola che ogni anno vengono premiati dalla Guida “Pane & Panettieri d’Italia” del Gambero Rosso.

Il nuovo panificio sito in via Tommaso Cannizzaro 137, aperto da soli 7 mesi, conquista i Tre Pani del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida, che è stata presentata oggi a Roma, presso il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, e trasmessa in diretta streaming. Soddisfatto e emozionato, Francesco Arena, presente alla premiazione, ha ringraziato tutto il suo team e dedicato il premio al padre Masino Arena, colui che gli ha trasmesso l’amore e la dedizione verso questo lavoro, alla moglie e alle figlie che lo hanno sempre sostenuto e appoggiato nelle sue scelte, anche in quella coraggiosa e determinata di aprire un nuovo panificio, in piena pandemia, in uno dei periodi più difficili della storia di questo Paese, dando lavoro a tanti giovani e investendo nella sua città.

Francesco Arena, terza generazione di una famiglia di panettieri, ha saputo rivoluzionare il mondo del pane a Messina mescolando memoria, storia e tradizione dell’arte panaria con una visione contemporanea e innovativa. La sua missione è stata quella di far comprendere alle persone l’importanza di mangiare un pane sano e buono realizzato con prodotti di qualità.

L’arte della panificazione da diversi anni sta attraversando un momento d’oro e Francesco Arena ha saputo cavalcare l’onda, investendo in qualità e trasformando la sua passione in arte. Anche l’insegna storica del Panificio Masino Arena nel villaggio S.Agata a Messina è stata premiata dalla Guida di Gambero Rosso che gli ha assegnato Due Pani, confermando il risultato dello scorso anno.

“Sono veramente felice di questo doppio risultato, – ha commentato Francesco Arena – ho sempre creduto che i sacrifici ripagano sempre e ottenere questo riconoscimento al lavoro di squadra fatto in questi anni mi ripaga di tutto, del tempo tolto agli affetti, degli investimenti fatti. Ringrazio tutti i ragazzi dei nostri due panifici che hanno sempre creduto in me e mi hanno sostenuto anche nei momenti di incertezza dovuti al difficile periodo che abbiamo attraversato e che mi auguro ci stiamo lasciando alle spalle. Ringrazio anche i tanti colleghi con cui ci siamo sempre confrontati perché credo che il confronto oggi sia importantissimo per raggiungere risultati e migliorarsi sempre”.

Francesco Arena è giunto a Roma carico di entusiasmo e con un bagaglio pieno di pane di grani antichi, tumminia, russello, nocciole, noci e uvetta che il mastro fornaio messinese ha offerto alla fine della premiazione in occasione della “degustazioni a sorpresa” organizzata dal Gambero Rosso.