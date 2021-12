“La IV Municipalità rappresenta il motore trainante della Città, il bacino dei principali snodi infrastrutturali”

E' LA LINEA EMERSA IERI PRESSO LA EX CHIESA SANTA MARIA ALEMANNA DI VIA SANT'ELIA A MESSINA IN OCCASIONE DI UN CONVEGNO SVOLTOSI DURANTE LA GIORNATA A CURA DEL PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE ALBERTO DE LUCA