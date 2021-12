‘La Leggenda dell’Amore Eterno’…, è questo il nuovo brano del cantante Shel Shapiro, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto anche per essere stato il frontman dei Rokes, nato a Londra il 16 agosto 1943 [Video]

LA FATICA MUSICALE DELL'ARTISTA, E' STATA PRESENTATA IL 12 DICEMBRE 2021 A 'DOMENICA IN' SU RAI1 DOPO LE 14.00 DOVE E' STATO OSPITE DI MARA VENIER

‘La Leggenda dell’Amore Eterno’…, è questo il nuovo brano del cantante Shel Shapiro, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto anche per essere stato il frontman dei Rokes, nato a Londra il 16 agosto 1943.

L’artista…, ha presentato la sua nuova fatica musicale il 12 dicembre 2021 a ‘Domenica In’ su Rai1… da Mara Venier dopo le 14.00.

Ecco cosa ha scritto oggi Shapiro, sulla sua Pagina Facebook: “io e Mara, stanchi ma felici, dopo aver finito di girare il video de ‘La Leggenda dell’Amore Eterno’. Grazie ad Alex Ratto, il regista, e tutta l’equipe per il bellissimo lavoro e grazie a tutti voi per i vostri commenti. Non vedo l’ora di potere un giorno partire con un tour, farvela sentire di persona e incontrarvi. Buon sabato, love, s”.

Il video…, puo’ essere ascoltato collegandosi a questo link: