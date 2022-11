La Lettera Aperta al Ministro delle infrastrutture On. Matteo Salvini, scritta oggi 22 novembre 2022 dal Prof. Michele Limosani Direttore del Dipartimento di Economia della Università degli studi di Messina:

“Gent.mo On. Salvini, i ponti uniscono le comunità… il Ponte sullo Stretto è una mega infrastruttura, fondamentale e strategica… è necessaria per lo sviluppo dell’Area dello Stretto, del Meridione, dell’Italia, del Mediterraneo e dell’Europa… rappresenta una sfida avanzata e innovativa dal punto di vista tecnologico, un esempio di sostenibilità ambientale e al tempo stesso un volano per nuovi investimenti e capitali”;