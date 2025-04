“La Mafia della Tutela Minorile laziale colpisce ancora…: La piccola Sofia, come ricorderete, all’uscita dalla scuola il 24 febbraio 2025 ha chiesto un passaggio ad una signora per essere accompagnata a casa del padre a Cisterna di Latina, non facendo più ritorno nella casa famiglia Futura di Lariano”. Lo ha riferito nei giorni scorsi, sul proprio Profilo Facebook, Gian Luca Gismondi, avvocato romano presidente dell’Associazione ‘I Figli del Mediterraneo’.

Gismondi aggiunge: “ebbene in meno di un mese la feccia che vive sul traffico dei minori che spaccia per Tutela Minori ha nell’ordine inviato un esposto all’ordine degli avvocati di Roma contro l’avv. Gismondi, difensore del padre; sta indagando il padre della minore per ‘Sottrazione di minore’ supponendo che sia stato il padre a prelevare la figlia il 24/2”.

Prosegue Gismondi: “come ciliegina sulla torta invia alla madre un avviso ex art. 415 bis CPP… ossia di chiusura indagini: sapete tutti che le indagini durano tempi biblici in Italia ma se il mafiosistema Minorile ha bisogno di una carta per far fuori i genitori i tempi si accorciano miracolosamente. Intanto anche il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Lazio ha preso a cuore questa vicenda”.

Gismondi conclude: “perché tutto questo letame è stato scaricato in così poco tempo? Perché l’8 aprile è prevista l’audizione di Sofia al Tribunale per i minorenni di Roma per la seconda volta… non vogliono accettare la verità e non hanno capito che a breve il loro mondo infame e cialtrone gli cadrà addosso”.