La manifestazione di Onda Popolare, rappresentata da Nicola Franzoni, oggi pomeriggio a Limbiate in Provincia di Monza in concomitanza con la presenza del capo del #M5S Giuseppe Conte [Video]

ECCO, IN DIRETTA SU FACEBOOK, TUTTE LE FASI DELL'EVENTO ORGANIZZATO PER CONTESTARE L'EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI... RIMASTO IN CARICA DAL GIUGNO DEL 2018 AL GENNAIO 2021