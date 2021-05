ALLA MENZIONATA INIZIATIVA IN PROGRAMMA IL 13 MAGGIO, PARTECIPERA' IL DEPUTATO REGIONALE MILAZZESE DI DIVENTERA' BELLISSIMA, PINO GALLUZZO

La manifestazione pacifica in programma alla Marina Garibaldi a Milazzo, sarà un’assemblea di protesta che coinvolge i ristoratori, i professionisti, le partite iva e tutti i lavoratori colpiti dall’attuale crisi economica a causa della pandemia in corso.

“Bisogna rivedere le regole dei colori che a questo punto della pandemia non funzionano più. Con l’aumentare del numero dei vaccinati e la maggiore consapevolezza di tutti sulla pandemia, si possono migliorare di gran lunga tali regole. Ovviamente queste regole sono in capo al governo nazionale ed è il momento di modificarle, anche perché riguardo agli aiuti economici si è fatto poco e talvolta nulla – dichiara l’onorevole Galluzzo- Per tale motivo mi sento di stare accanto ai lavoratori che pretendono dignità”.