La messinese avv. Silvana Paratore è stata insignita presso l’Auditorium Nelson Mandela di Misterbianco, del Premio “Sport e Legalita'”, riconoscimento attribuito negli anni a personalità impegnate nel volontariato, agli sportivi, agli operatori sociali che si sono distinti nella promozione dei valori sportivi e sociali legati alla legalità, utili al contrasto della criminalità e di qualsiasi forma di violenza.

A consegnarle la pergamena di Benemerenza il Comandante Alfa co-fondatore del GIS (Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei carabinieri), il militare più decorato d’Italia noto per i suoi interventi in contesti ambientali ad elevatissimo rischio, che si è complimentato con l’avv. Silvana Paratore per l’impegno profuso negli anni volto a trasmettere alle generazioni future i valori della solidarietà, dell’impegno, del rispetto delle regole.

Incisivo nell’intervento della Paratore, il monito volto ad affermare i valori della legalità e la lotta ad ogni forma di corruzione e di violenza sulle donne. L’evento si è svolto alla presenza delle Autorità militari, civili, delle associazione combattentistiche e d’arma, dei Club service distretti Rotary, di rappresentanti del CONI, dell’UNESCO (Unione Nazionale Veterani dello Sport), di istituti scolastici siciliani e di rappresentanti di varie associazioni di volontariato.