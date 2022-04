La messinese Daniela Bruno, nominata nelle settimane scorse commissario provinciale (a Messina)… della Lega nel recentissimo confronto siciliano avuto con il leader Matteo Salvini, è intervenuta oggi 16 aprile 2022 con una nota, poco prima che a causa della sua azione di seguito espressa (sulla odierna posizione assunta da Nino Germanà) le venisse revocato il mandato dal responsabile regionale leghista… il deputato di Montecitorio a Roma… Nino Minardo.

Ha riferito la Bruno in un documento: «Prima Messina e i messinesi, è questo l’obiettivo per cui siamo nati. La nostra è una scelta convinta, diversa, fatta per la città e che in nessun modo voleva tradire il progetto politico e culturale che portiamo avanti. Ovvero, non volevamo anteporre l’attenzione ai bisogni della nostra comunità e il dialogo con i cittadini a qualsivoglia interesse di parte. In quest’ultimo mese l’on. Nino Germanà non ha mai trattato a titolo personale, ma al contrario, si è fatto portavoce del progetto politico che abbiamo condiviso, e cioè convergere sulla figura di Federico Basile quale candidato sindaco. Ai messinesi dico che devono starci accanto, devono sostenerci, perché costruiremo insieme una città, Messina, di cui essere orgogliosi».