La Multisala Apollo sabato 10 dicembre alle ore 20.00 ospiterà la proiezione speciale del film “Spaccaossa” del regista Vincenzo Pirrotta. Parteciperà alla serata l’attore Ninni Bruschetta, fra i protagonisti di questa pellicola che è stata la rivelazione della rassegna cinematografica veneziana “Le Giornate degli Autori”.

Prima della proiezione del film, Bruschetta saluterà il pubblico in sala e presenterà questo suo ultimo lavoro. Oltre al messinese Ninni Bruschetta, il cast è composto da Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giovanni Calcagno, Filippo Luna, Aurora “Rori” Quattrocchi, Simona Malato, Maziar Firouzi, Filippo Luna, Rossela Leone e Luigi Lo Cascio. Per il suo primo film da regista, l’attore teatrale e cinematografico Vincenzo Pirrotta si è circondato di eccellenze del cinema siciliano per raccontare una storia sofferta, intrisa di disagio sociale e che affonda le radici nella cronaca. La sceneggiatura è stata realizzata da Pirrotta con Ignazio Rosato e il duo Salvo Ficarra e Valentino Picone.

“Spaccaossa”, distribuito da Luce Cinecittà, è stato prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, con Rai Cinema. Con il contributo di… Regione Siciliana-Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, MiC- Direzione generale cinema e audiovisivo, Agenzia per la Coesione Territoriale, Sensi Contemporanei. Presentazione del film: La pellicola nasce da un fatto di cronaca… in un magazzino sgarrupato, vengono frantumate braccia e gambe di persone consenzienti, allo scopo di simulare finti incidenti stradali per riscuotere gli indennizzi delle assicurazioni. Uno spunto forte da cui si parte per poi scavare nell’anima (nera) dei personaggi e raccontare un inferno popolato da esseri miserabili pronti a mutilarsi per pochi soldi, che porta alla luce una parte oscura della periferia di Palermo. Il film Spaccaossa rimarrà in programmazione alla Multisala Apollo per una settimana.