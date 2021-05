“La Musica ci unisce”! Questo è ciò che ha scritto nel pomeriggio odierno sulla sua Pagina Facebook il sindaco di Messina Cateno De luca.

Ha aggiunto De Luca: “lo spettacolo dal vivo ci dà ancora più entusiasmo per ripartire. Con questo spirito oggi abbiamo avviato una programmazione che vuole fare di Messina una città attrattiva anche per gli artisti”.

Per tutti gli artisti: “dai più famosi agli -aspiranti- come me! Grazie di vero cuore al mitico Mario Venuti per la sua gradita sorpresa nell’odierna conferenza stampa”.

Calendario Spettacoli – Arena Villa Dante in attesa del resto: