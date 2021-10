“La musica concilia l’anima”! Ad evidenziare questo…, stamane su Facebook, è stato il sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha specificato ancora: “ieri a Palermo la conferenza stampa con la Casa del musicista per la presentazione dell’evento musicale -A modo mio …- del venerdì 22 ottobre ore 20:30 al teatro Golden”.

Cateno dixit: “sono stato anch’io giovane e ho dovuto sgomitare per farmi spazio e per riuscire ad emergenze non avendo punti di riferimento. Ecco, in ambito musicale manca una struttura che metta nelle condizioni i giovani artisti non solo di potersi esprimere ma di avere un supporto gratuito che li porti intanto a farsi conoscere, ad esibirsi per poi arrivare ad incidere un proprio brano musicale. Io ho ripreso lo studio del clarinetto dopo 32 anni e oggi sono uno studente del conservatorio musicale Corelli di Messina. La musica mi ha consentito di riappropriarmi di una parte della mia vita che mi mancava. Credo in questo progetto ed è il motivo per il quale ci ho messo la faccia, la voce e anche qualche stonatura”!