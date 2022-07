105 SAVE THE SEA E’ IL TOUR DELLA EMITTENTE RADIOFONICA..., PER L’ESTATE 2022 CHE DOMANI 23 LUGLIO 2022 FARA' TAPPA A TROPEA IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA... A PARTIRE DALLE ORE 10.30 PRESSO LA SPIAGGIA DEL MARE PICCOLO

La musica e l’animazione di Radio 105 vi accompagneranno in questo viaggio in giro per l’Italia insieme alla Onlus Plastic Free che ci aiuterà a informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che inquina e danneggia il nostro pianeta.

Con noi sul palco cui saranno gli speaker della radio che ogni giorno vi accompagnano sulle nostre frequenze: Ylenia e Pizza da “Tutto esaurito”, Valeria Oliveri e Bryan Ronzani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca dai programmi del week end “Open Club” e “105 Village”. Ci sarà anche la musica live con gli special guest THE KOLORS, GEMELLI DIVERSI, SOTTOTONO, RIKI E AKA7EVEN, BERNA che si esibiranno sul palco in uno show gratuito aperto a tutti.

Il vostro contributo è importante! Vi aspettiamo numerosi (fino a esaurimento posti) al villaggio SAVE THE SEA per l’attività di clean-up insieme al team di Radio 105 e Plastic Free a cui seguiranno tanti giochi, gadget, musica e intrattenimento. Per tutti coloro che parteciperanno al clean up, in regalo i gadget di Save The Sea!

Sabato 23 luglio 105 Save the Sea arriverà a Tropea

La giornata prenderà il via la mattina con un’attività di pulizia delle spiagge – una passeggiata ecologica in collaborazione con Plastic Free (ritrovo alle 9.00 al villaggio 105 Save the sea, Spiaggia del mare piccolo) – e nel corso di tutto il giorno, a partire dalle 10.30, il villaggio ospiterà al proprio interno l’animazione di Radio 105 con giochi e coinvolgimento dei presenti anche su argomenti relativi a un approccio più sostenibile alla vita.

Ci saranno Valeria Oliveri e Bryan Ronzani, protagonisti del programma “105 Village”. La giornata si chiuderà a partire dalle 21.30 sul palco allestito nel villaggio con l’esibizione gratuita di Berna, Riki e Aka 7even cui seguirà un dj-set.