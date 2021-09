La Nave Scuola Amerigo Vespucci, interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia, oggi ha solcato le acque dello Stretto di Messina

E' L’UNITA' NAVALE PIU' ANZIANA IN SERVIZIO NELLA MARINA MILITARE ITALIANA

La Nave Scuola Amerigo Vespucci, l’Unità più anziana in servizio nella Marina Militare interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia, oggi ha solcato le acque dello Stretto di Messina. Impostato lo scafo il 12 maggio 1930, è stata varata il 22 febbraio 1931; madrina del varo è stata la signora Elena Cerio.

Consegnata alla Regia Marina il 26 maggio 1931, entrò in servizio come Nave Scuola il successivo 6 giugno, aggiungendosi alla gemella Cristoforo Colombo (in realtà leggermente più piccola), di tre anni più anziana, e costituendo con essa la “Divisione Navi Scuola” al comando dell’Ammiraglio Cavagnari.

Al rientro dalla prima Campagna di Istruzione, il 15 ottobre 1931 ricevette a Genova la Bandiera di Combattimento, offerta dal locale Gruppo UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia).

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.